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Sheglam: “”In 2000 negozi in Italia entro il 2027″”

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Continua la scalata di Sheglam nel mercato italiano. Il brand di cosmetica punta ad espandere la sua presenza in Italia fino a raggiungere 2000 punti vendita entro il 2027. Fondato nel 2019 da Sylvia Fu, il marchio beauty è oggi presente nel Bel Paese con 60 referenze e conta di ampliare la gamma di prodotti fino ad arrivare a 167 entro la fine dell’anno. Per raccontare la propria strategia di espansione e celebrare i traguardi già raggiunti – la risposta da parte dei consumatori è stata infatti particolarmente forte – Sheglam ha organizzato un evento a Terrazza Martini a Milano.


Pubblicato il 22 Ottobre 2026

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