Attualità
Sgarbi sottoposto a tracheostomia. Il bollettino medico: condizioni stabili, migliora quadro polmonare
(Adnkronos) – Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, "si mantengono stabili". "Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea", si legge in una nota del Policlinico Gemelli firmata dal professor Massimo Antonelli.
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Pubblicato il 10 Ottobre 2026