Attualità
Sgarbi resta in Terapia intensiva al Gemelli e continua le terapie, condizioni critiche stabili
(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi resta in Terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da una settimana per una grave insufficienza respiratoria. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, le condizioni dell'ex sottosegretario alla Cultura sono stabili nella criticità. Per il critico d'arte, 74 anni, continuano le terapie.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 7 Ottobre 2026