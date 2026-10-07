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Sgarbi resta in Terapia intensiva al Gemelli e continua le terapie, condizioni critiche stabili

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(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi resta in Terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da una settimana per una grave insufficienza respiratoria. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, le condizioni dell'ex sottosegretario alla Cultura sono stabili nella criticità. Per il critico d'arte, 74 anni, continuano le terapie. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Ottobre 2026

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