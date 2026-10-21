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Sgarbi è in miglioramento, resta in terapia intensiva al Gemelli in prognosi riservata

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(Adnkronos) – “Vittorio Sgarbi è in miglioramento. Resta ricoverato in Terapia intensiva con in prognosi riservata”. Lo apprende l’Adnkronos Salute sulle condizioni del critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, 74 anni, ricoverato da circa 3 settimane al Policlinico Gemelli di Roma dopo una grave crisi respiratoria. La settimana scorsa i medici avevano praticato a Sgarbi una tracheostomia percutanea.  

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Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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