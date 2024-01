Sgarbi e il quadro rubato: “Accuse Report? Loro arma è il sospetto, rispondo solo a magistratura”

(Adnkronos) – "Nessuna incongruenza. Nessuna risposta. Le inchieste le fa la magistratura, alla quale sola, davanti all'evidenza dei fatti, corrotta da due giornalisti, sono pronto a rispondere". Così il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi risponde all'Adnkronos, intervenendo sull'inchiesta mandata in onda ieri dalla trasmissione 'Report' di Sigfrido Ranucci riguardante un'opera dell'artista Rutilio Manetti rubata dal Castello di Buriasco nel 2013. Secondo la ricostruzione di 'Report' un'opera di proprietà di Sgarbi, esposta a Lucca nel dicembre 2021, sarebbe in realtà la stessa opera trafugata nel 2013. Ma Sgarbi nega con decisione: "E' una loro attività diffamatoria, il sospetto è la loro arma – affonda il sottosegretario – La mia sono le indagini inequivocabili fatte sul dipinto, che loro non conoscono". —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Gennaio 2024