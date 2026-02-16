Attualità

Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro' nel processo, col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia.  "Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall'imputazione residua; dopo l'archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all'esito delle indagini preliminari. Ciò dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti – e difficilmente riparabili – danni morali e materiali, per un cittadino innocente", hanno dichiarato i difensori di Sgarbi Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Stare insieme è un anti-stress, studio svela i benefici dello ‘scudo sociale’

1 ora fa

Piogge e temporali, allerta arancione in Calabria: in giallo quattro regioni

1 ora fa

Sempre più online ma sempre più soli, il paradosso dei ragazzi social

1 ora fa

Dai vulnerabili alle app di incontri, ecco come la Russia recluta sabotatori in Europa e Ucraina

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio