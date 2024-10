Sfrattati da Carlo e senza residenza Gb, Harry e Meghan comprano casa in Europa: ecco perché

(Adnkronos) – 'Sfrattati' da re Carlo dal loro cottage di Windsor, Harry e Meghan, che dal 2020 vivono in pianta stabile in California, non avevano più casa nel Regno Unito e nemmeno in Europa. Secondo quanto appreso dal Daily Mail, i duchi di Sussex avrebbero quindi acquistato una casa in Portogallo, che potrebbe permettere loro di ottenere il 'Golden Visa' con cui girare liberamente nell'area Schengen dell'Unione Europea. Possibilità da sempre ambita per Meghan, che è cittadina statunitense e che, quando nel novembre 2017 si fidanzò con il secondogenito del sovrano e di Diana, avrebbe voluto fare domanda per la cittadinanza britannica, "a tempo debito", come riferì allora Kensington Palace. Un portavoce dei Sussex ha confermato che re Carlo, nel gennaio dell'anno scorso, chiese ai Sussex di rinunciare alla loro residenza britannica di Frogmore Cottage, cinque camere da letto nel parco del Castello di Windsor, che fu quindi offerta al fratello del sovrano, il principe Andrea, che però rifiutò perché la proprietà era piccola rispetto alla Royal Lodge, sempre a Windsor e più comoda. Com'è noto, la decisione di 'sfrattare' il figlio dalla casa, che era stata concessa a Harry e Meghan dalla defunta regina Elisabetta II nel 2018 – ma di cui è proprietaria la Crown Estate – poco dopo che la coppia si era sposata, fu presa da Charles dopo la pubblicazione di 'Spare', la controversa autobiografia di Harry in cui criticava i membri della famiglia reale, tra cui la matrigna, la regina Camilla, e i principi di Galles, il fratello William e la cognata Kate. Il duca e la duchessa di Sussex non sono gli unici reali ad avere una proprietà in Portogallo: la cugina di Harry, la principessa Eugenia, e suo marito, Jack Brooksbank, possiedono una casa nel CostaTerra Golf and Ocean Club, un lussuoso complesso di 300 proprietà in riva al mare a Melides, a sud di Lisbona. E dopo che Harry e Meghan si sono trasferiti inegli Stati Uniti e hanno abbandonato gli incarichi reali nel 2020, Frogmore Cottage è stato affittato a Eugenie e a Brooksbank fino al 2022. I Sussex sono molto legati alla cugina di Harry e al marito, protagonisti della loro docu-serie Netflix del 2022 'Harry & Meghan'. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Ottobre 2024