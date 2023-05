Sezione Terziario, Luca Azzariti eletto Presidente

Sono stati rinnovati i quadri dirigenti della Sezione Terziario di Confindustria Foggia, struttura fondamentale nelle dinamiche produttive per le imprese di riferimento.L’assemblea degli associati ha eletto Luca Azzariti Presidente della Sezione. Eletto anche il Vice Presidente, Francesco Pio Affatato del Gruppo Generali Italia, mentre nel Consiglio Direttivo sono risultati eletti Nicola Salvemini di Poste Italiane, Rossana Cannone di Frog, Adamo Brunetti di Co.De., Claudio Casalino dell’omonimo Istituto di Vigilanza e Antonio Roseto per Gi Group.Azzariti, 41 anni, una laurea in giurisprudenza, sposato, tre figli, ha maturato una lunga esperienza in Lega Coop dirigendo importanti aziende.Significativo il suo impegno per sette anni nel Consorzio Nazionale Servizi operando al vertice del settore sviluppo e promozione del centro sud Italia.Ha anche presieduto il Consorzio Stabile Intesa di Roma e per tre anni ha diretto il Gruppo Sofein di Torino.Oggi svolge la sua azione imprenditoriale interagendo nel complesso ambito del management della Società Azimut Facility.“Sono lusingato per un riconoscimento che costituisce per me un impegno cui cercherò di far fronte con entusiasmo – ha detto il neo Presidente Azzariti – avvalendomi delle competenze di un Direttivo in cui figurano professionalità di alto profilo imprenditoriale che ci permetteranno di disegnare una piattaforma utile per articolare azioni di sistema capaci di incidere su tematiche centrali e direi nevralgiche per la crescita, quali la transizione digitale e ambientale, l’Internazionalizzazione, la cyber security, ma anche le nuove opportunità del comparto assicurativo e dei finanziamenti alle imprese”. “Un particolare ringraziamento al Presidente Zanasi ed alla struttura che mi ha supportato”.“Non poteva esserci migliore rilancio per una Sezione davvero strategica sul piano imprenditoriale e produttivo – ha commentato Eliseo Zanasi, Presidente di Confindustria Foggia – perché l’innovazione è un campo aperto per le imprese del terziario che in Capitanata ed in Puglia possono fare la differenza. Al nuovo presidente Luca Azzariti, giovane professionista di grandi capacità, formulo a nome di tutto il sistema associativo i migliori auguri di buon lavoro”.Con l’elezione alla guida della Sezione Terziario, Luca Azzariti entra a far parte del Consiglio di Presidenza di Confindustria Foggia.



Pubblicato il 3 Maggio 2023