“Sconfina”, la stagione di prosa del Teatro Comunale di Manfredonia, partirà il 20 novembre con “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” per la regia di Marco Lorenzi. La rassegna, organizzata e ideata dal Comune, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, proseguirà fino ad aprile 2027 con 15 titoli. Il Quotidiano di Foggia ha intervistato Cosimo Severo, direttore artistico di Bottega degli Apocrifi.

“Sconfina” è una stagione di prosa pensata contro la dittatura dell’intrattenimento. Perché?

“In un tempo dominato dall’abuso del performativo, del sentirsi al centro dell’attenzione, nonostante questo avvertire un senso di solitudine profondo, la stagione teatrale deve possedere una qualità maggiore rispetto all’offerta culturale locale. Deve rivendicare il diritto a essere “qualitativamente popolare”. Questa stagione, come le precedenti, rivendica un ruolo preminente nella programmazione teatrale pugliese, prova a fare la differenza e lo rivendica come possibilità di emancipazione rispetto alla regola dell’essere biecamente popolare, inutilmente volgare e superficialmente ridicola. Ritengo che i titoli, gli incontri e le attività formative che assieme alla programmazione si andranno a sviluppare sapranno perseguire quel fine: instillare dubbi, seminare sregolatezza vivace e intelligente, affondare nell’animo umano e togliere il confine tra ciò che è “pop” e ciò che si ritiene essere “per pochi”, in barba a chi nonostante ricopra ruoli istituzionali non possiede il coraggio del rischio culturale”.

Le vostre scelte parlano di un teatro che serve a leggere il presente. Quali domande pongono questi spettacoli?

“Molti titoli ci pongono di fronte all’ambiguità dell’uomo rispetto all’uso del Potere, in ogni sua forma. Alcuni titoli ci aprono all’epica irrisolta ricerca d’amore che ogni istante cerchiamo, il più delle volte nelle forme e nelle azioni più sbagliate. Il teatro che vedremo nella piccola cittadina di Manfredonia, vittima come molte altre in questa parte di Sud di uno spopolamento continuo, è un teatro che interroga il presente prima ancora che leggerlo. Lo interroga facendosi attraversare dalla realtà: ecco mi piace pensare che molti lavori sapranno farsi piccoli per essere lente d’osservazione adatta a molti”.

La ricerca contemporanea, la danza, gli spettacoli per tutto il pubblico. Solo così si allarga e si contamina una comunità teatrale?

“La danza è un’arte così antica e così fortemente legata all’umanità, ai suoi riti e alle sue radici sociali, da far pensare che non se ne possa fare a meno a teatro soprattutto quando sa svincolarsi dalla forma estetica. E così sarà per i due titoli pensati per questa stagione, e poi la scena per i più piccoli, nelle matinée, la domenica pomeriggio, una continuità che cerca di consolidare un rapporto esistente ma non ancora maturo tra produzione artistica, offerta teatrale e culturale e cittadinanza. Un teatro che prova a tenere aperte le sue porte ogni giorno, lasciandosi attraversare dalla città, come fosse piazza, come fosse un Parlamento aperto alla comprensione del vivere sociale”. (r.spet.)



Pubblicato il 18 Novembre 2026