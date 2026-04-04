“Settimane per costruire una nuova strada per Roseto Valfortore”

Sono state avviate le operazioni di progettazione e organizzazione del cantiere con l’obiettivo di ristabilire la normalità nel minor tempo possibile, anche se il completamento dei lavori richiederà alcune settimane. È quanto emerso al termine di due riunioni del Centro coordinamento soccorsi, presiedute dal prefetto Paolo Giovanni Grieco, dedicate alla situazione emergenziale di Roseto Valfortore, dove il cedimento di un tratto della strada provinciale 130 ha isolato il centro abitato, rendendo necessaria una risposta immediata e coordinata. L’intervento previsto riguarda il rifacimento strutturale e l’ampliamento di una strada comunale che consentirà di ristabilire il collegamento con la provinciale 130 nel tratto successivo a quello interessato dal cedimento. Sul fronte sanitario, le autorità hanno assicurato la continuità dei servizi alla popolazione isolata: in caso di emergenze saranno impiegati anche mezzi di soccorso aereo per gestire le situazioni più critiche e garantire i trasporti urgenti. Dal punto di vista meteorologico, le notizie sono incoraggianti: si registra un graduale miglioramento delle condizioni climatiche, accompagnato da una diminuzione dei livelli di allerta sia idrogeologica che idraulica. Questo miglioramento ha permesso l’attivazione tempestiva del contingente dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, che ha iniziato interventi per ripristinare la viabilità, anche se in forma provvisoria. È stata inoltre completamente riaperta la strada statale 16, asse strategico per la mobilità regionale. Più complessa resta invece la situazione sulla rete provinciale, dove alcuni tratti sono tornati transitabili mentre altri restano soggetti a limitazioni o chiusure temporanee, rendendo necessari ulteriori interventi.

Per quanto riguarda gli impianti idrici, la diga di Occhito ha raggiunto il primo livello di sfioro a quota 192,60 metri. Le fuoriuscite naturali, che avevano destato preoccupazione nelle fasi più critiche, risultano ora contenute e compatibili con la capacità del corso d’acqua a valle, anche grazie al miglioramento del quadro meteorologico e al passaggio dell’onda di piena.

Parallelamente, tutti i corsi d’acqua della zona mostrano una significativa riduzione dei livelli dopo i picchi registrati nei giorni scorsi. L’unica criticità residua riguarda il torrente Fortore, la cui portata resta ancora sostenuta rispetto agli altri bacini monitorati.

Nonostante le difficoltà, i segnali positivi provenienti dal meteo e dalla gestione delle infrastrutture rappresentano un elemento decisivo per il graduale ritorno alla normalità, confermando l’importanza della tempestiva azione coordinata delle istituzioni e delle forze operative impegnate sul territorio.



Pubblicato il 4 Aprile 2026