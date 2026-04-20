Settimana immunizzazione, Sip: “La prevenzione non si ferma all’infanzia, linea dedicata”

(Adnkronos) – Negli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato oltre 150 milioni di vite nel mondo: circa 6 vite ogni minuto, ogni giorno, per 5 decenni. Un risultato che li rende una delle più grandi conquiste della sanità pubblica. Rilancia questo la Società italiana di pediatria (Sip), in occasione della Settimana europea delle vaccinazioni (19-25 aprile) e della Settimana mondiale delle vaccinazioni (24-30 aprile), promosse dall'Organizzazione mondiale della sanità e dedicate al tema 'I vaccini funzionano per ogni generazione'. "Le vaccinazioni hanno cambiato la storia della medicina e continuano a proteggere milioni di persone ogni anno – dichiara il presidente della Sip, Rino Agostiniani – Ma il loro valore non riguarda solo l'infanzia: la protezione deve accompagnare tutto l'arco della vita, dalle donne in gravidanza ai neonati, dai bambini agli adolescenti, fino all'età adulta. In particolare – sottolinea – nell'adolescenza si osserva spesso un calo dell’attenzione vaccinale: richiami non effettuati o vaccinazioni raccomandate non completate possono lasciare scoperta una fascia che, per stili di vita e socialità, è più esposta al rischio di infezioni". In questo contesto un'attenzione particolare va riservata anche alla gravidanza. "La donna in gravidanza e il neonato sono particolarmente vulnerabili ad alcune malattie infettive prevenibili con vaccino, spesso associate a elevata morbosità e mortalità – afferma Rocco Russo, responsabile del Tavolo tecnico vaccinazioni Sip – Nonostante i benefici dell'immunizzazione materna, questa pratica non è ancora pienamente integrata nella routine assistenziale ed è spesso limitata da barriere culturali e organizzative. E' quindi fondamentale inserire la consulenza vaccinale a pieno titolo nel percorso della gravidanza e rafforzare, a livello territoriale, le occasioni di informazione e proposta vaccinale, ad esempio nei corsi di accompagnamento alla nascita. In questo processo è cruciale il ruolo attivo di ginecologi, ostetriche, pediatri e medici di medicina generale, punti di riferimento per accompagnare le future madri verso scelte consapevoli". Accanto alla promozione della vaccinazione, resta centrale il tema dell'informazione. Proprio per rafforzare il dialogo con le famiglie la Sip, in occasione della Settimana mondiale delle vaccinazioni, potenzia il proprio servizio telefonico dedicato ai genitori, attivo durante tutto l'anno ogni mercoledì. Dal 24 al 30 aprile gli esperti risponderanno alle domande dei genitori ogni giorno, dalle 15 alle 17, al numero 389 4945150. In questa direzione si inserisce anche l'opuscolo informativo 'Proteggi il tuo bambino – Non è mai troppo presto', realizzato da Sip e Sin (Società italiana di neonatologia), disponibile gratuitamente online e tradotto in 7 lingue per raggiungere tutte le famiglie. Lo strumento offre informazioni semplici e aggiornate sulle vaccinazioni nei primi anni di vita e rappresenta un supporto concreto per contrastare la disinformazione e aiutare i genitori a compiere scelte consapevoli. Il messaggio è chiaro: i vaccini continuano a funzionare e a salvare vite, ma la loro efficacia dipende dalla continuità nel tempo e dalla partecipazione consapevole di tutte le generazioni.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026