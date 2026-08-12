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Settimana della scienza, allo Spallanzani è ‘caccia ai virus’ con i cittadini

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(Adnkronos) – All'Inmi Spallanzani di Roma a settembre si apre la 'caccia al virus'. Con un video sui social, in stile 'Mission Impossible', i ricercatori dell'Irccs romano – in vista della Settimana della scienza 2026 – venerdì 25 settembre, dalle 18 alle 24, invitano i cittadini a "scoprire come funziona un laboratorio di virologia per osservare da vicino che cosa accade durante un'infezione". Lo slogan scelto dai giovani ricercatori protagonisti del video con un tocco ironico è: "Se potessi vedere gli effetti di un virus con i tuoi occhi?". Infatti, il breve filmato inizia con uno starnuto e il lavoro, tra il tampone e le analisi di laboratorio, per scoprire quali virus potrebbe contenere.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Agosto 2026

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