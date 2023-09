In occasione delle GEP 2023, il 23 e 24 settembre, l’Archivio di Stato di Foggia propone una mostra documentaria intitolata “Settembre, andiamo. È tempo di migrare” – La tradizione immateriale della transumanza” che ripercorre gli aspetti più significativi della transumanza e delle molteplici attività svolte dalla Regia dogana della mena delle pecore. La transumanza, pratica già iscritta nel Registro dei paesaggi rurali storici, delle pratiche agricole e dei saperi tradizionali in Italia nel 2017, è stata inserita nel 2019 nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. La migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano dai pascoli delle zone collinari o montane verso quelli delle pianure (nella stagione invernale) o viceversa (nella stagione estiva) percorrendo le vie naturali dei tratturi, è un’antica pratica pastorale, attestata già in età romana. Questa antica tradizione da sempre contribuisce anche al mantenimento della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse naturali: i pastori transumanti, infatti, hanno una profonda conoscenza dell’ambiente, dell’equilibrio ecologico e dei cambiamenti climatici, poiché esercitano una delle tipologie più sostenibili ed efficienti di allevamento del bestiame. Possiedono inoltre importanti competenze riguardanti tutti i tipi di produzione artigianale e alimentare derivanti dalla loro attività.

Durante le Giornate Europee del Patrimonio 2023, presso le sedi di Palazzo Dogana e di Palazzo Filiasi dell’Archivio di Stato di Foggia, sarà possibile visionare dalle ore 9.00 alle 13.00 documenti originali e riproduzioni provenienti dal Fondo della Dogana delle Pecore (Atlante Crivelli, Atlante Capecelatro ecc.).

L’ingresso è gratuito per entrambe le giornate.



Pubblicato il 21 Settembre 2023