Sestri Levante, morta la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina

(Adnkronos) – È morta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott’acqua nella piscina dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. La piccola era stata ricoverata in condizioni disperate all’ospedale pediatrico Gaslini, dove i medici hanno dichiarato il decesso nella notte dopo gli accertamenti previsti dal protocollo. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi. "La Direzione Sanitaria dell'Istituto Giannina Gaslini comunica, con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l'ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott'acqua in piscina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo", scrive in una nota l'ospedale pediatrico Gaslini. "I genitori – aggiunge l'ospedale -, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. L'intero ospedale si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie". "Per rispetto della privacy della bambina e dei suoi cari, non saranno fornite ulteriori informazioni", conclude la nota.

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Pubblicato il 17 Luglio 2026