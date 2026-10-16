Il sesto giorno consecutivo di proteste da parte di agricoltori e autotrasportatori nella provincia di Foggia è stato caratterizzato da una serie di manifestazioni distribuite in vari comuni del territorio. Tra queste, spicca l’imponente corteo tenutosi a Cerignola, dove una lunga fila di veicoli pesanti e agricoli ha attraversato il centro cittadino. L’evento ha avuto il suo epicentro in Piazza Duomo, luogo in cui si è radunata una folla composta da diverse centinaia di persone. La manifestazione ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Bonito e del vescovo della diocesi, monsignor Fabio Ciollaro, il quale ha colto l’occasione per rimarcare l’importanza di destinare risorse a favore delle fasce più bisognose, proponendo una riflessione critica sull’impiego di risorse economiche per il riarmo. All’iniziativa hanno preso parte anche numerosi studenti delle scuole cittadine, che hanno aderito con entusiasmo alla protesta. Il corteo, secondo quanto riferito, si snoderà lungo la Strada Statale 16 per raggiungere il presidio attivo nella zona industriale di Foggia, non lontano dal casello autostradale. Nel frattempo, una delegazione di manifestanti è stata convocata presso la prefettura per discutere le criticità sollevate. Il disagio espresso dai manifestanti è evidente e condiviso: “Non ce la facciamo più, siamo al collasso”, affermano alcuni rappresentanti degli agricoltori e degli autotrasportatori. Denunciano l’insostenibilità economica legata all’aumento vertiginoso del costo del carburante e al generale incremento dei prezzi, che stanno mettendo in ginocchio numerose categorie lavorative e creando difficoltà a giungere a fine mese. A sostegno della protesta si è anche espresso uno studente di un istituto superiore locale: “Siamo qui perché vogliamo costruire il nostro futuro nella nostra città. Non intendiamo partire altrove dopo gli studi; desideriamo restare e lavorare qui, ma è necessario che ci siano le condizioni adeguate per poterlo fare”. La mobilitazione riflette dunque un disagio trasversale che interessa non solo i lavoratori del settore agricolo e del trasporto, ma anche le giovani generazioni, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali e politiche efficaci per fronteggiare la crisi socio-economica che investe la regione.



Pubblicato il 16 Ottobre 2026