Servono rinforzi strutturali e una strategia nazionale per le periferie territoriali”
Sicurezza nei Monti Dauni, il presidente dell’Area Interna Pasquale Marchese
Una delegazione di sindaci dei Monti Dauni ha incontrato il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Giovanni Capone, alla presenza del tenente colonnello Nicola Abbasciano e del comandante della stazione di Lucera, capitano Federico Di Giovanleonardo.
Al confronto hanno preso parte, oltre a Pasquale Marchese – sindaco di Castelluccio Valmaggiore e presidente dell’Area Interna Monti Dauni – anche Domenico Zuppa (Pietramontecorvino), Francesco Caserta (Troia), Noè Andreano (Casalvecchio di Puglia), Pompeo Circiello (Rocchetta Sant’Antonio), Pasquale Codianni (Casalnuovo Monterotaro), Guerino De Luca (Castelnuovo della Daunia) e Mattia Azzone (Castelluccio dei Sauri).
Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema della sicurezza nei piccoli comuni dell’area interna. Marchese ha riconosciuto l’impegno delle Forze dell’Ordine, sottolineando tuttavia le criticità legate alla carenza di organico e alla limitatezza dei mezzi. “Lo sforzo quotidiano è evidente – ha dichiarato – ma per fronteggiare un fenomeno che non può più essere considerato ordinario occorrono rinforzi strutturali”.
Dal confronto è emersa l’esigenza di una presenza più capillare e continuativa dello Stato sul territorio. “In diversi presidi – ha aggiunto Marchese – risultano posti vacanti che andrebbero colmati con urgenza. Non si tratta soltanto di incrementi temporanei, ma di rivedere i criteri di assegnazione e i meccanismi di supporto destinati alle aree interne e periferiche”.
Il presidente dell’Area Interna Monti Dauni ha richiamato la necessità di una strategia nazionale rivolta ai territori più vulnerabili. “Serve un piano organico che integri sicurezza, bonifiche ambientali e riqualificazione urbana, capace di contrastare criminalità e degrado attraverso una presenza visibile e stabile delle istituzioni, come avvenuto in altre realtà complesse”.
Marchese parteciperà oggi in Prefettura al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, occasione nella quale la delegazione dei sindaci ribadirà la richiesta di misure concrete e di un coinvolgimento diretto del Ministero dell’Interno.
“È necessario – ha concluso – un coordinamento tra tutti i livelli istituzionali. I piccoli comuni dei Monti Dauni non possono essere lasciati soli. La sicurezza rappresenta un presupposto fondamentale per garantire qualità della vita, coesione sociale e prospettive di sviluppo per il territorio”.
Pubblicato il 4 Marzo 2026