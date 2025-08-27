“Servono certezze su finanziamenti e cronoprogramma”

“Da settimane sentiamo dire da esponenti della maggioranza di governo che dopo quasi 25 anni saranno stanziate le risorse per la ‘condotta del Liscione’, per portare acqua dal Molise alla Puglia e dare respiro a cittadini e agricoltori ormai in ginocchio. Peccato però che secondo la Regione non ci sarebbe traccia del finanziamento da 190 milioni di euro necessari per realizzare l’opera. Nella relazione del commissario straordinario per l’emergenza idrica Dell’Acqua, l’infrastruttura è stata definita strategica per il Mezzogiorno ed è stata evidenziata la necessità di ulteriori 20 milioni di euro, per cui il sottosegretario La Pietra ha assicurato che il Governo è già a lavoro. Non si può andare avanti in questo modo, con un balletto continuo di cifre e tempi incerti. Serve chiarezza”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere regionale, capogruppo del movimento Per la Puglia Antonio Tutolo, e la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Rosa Barone, che hanno depositato la richiesta di audizione nella Commissione per l’emergenza Idrica del commissario straordinario per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua, del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, della senatrice Anna Maria Fallucchi e del Capo di Gabinetto del presidente della Regione Puglia, Giuseppe Catalano. “Riteniamo necessario a questo punto – continuano Barone e Tutolo – mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori interessati per avere finalmente un cronoprogramma dettagliato e cifre precise con i relativi capitoli di spesa per i finanziamenti. L’intento – concludono – non è quello di fare polemica, ma di dare risposte certe, dati alla mano, ai nostri agricoltori. Ne va del futuro del nostro territorio”.



Pubblicato il 27 Agosto 2025