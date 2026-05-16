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Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti

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(Adnkronos) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio scorsi. L'operazione è stata finalizzata alla prevenzione sul rischio di diffusione dell'Epatite A, concentrandosi in particolare in centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali. Il bilancio dell'operazione, sanzioni e sequestri per 15 milioni di euro. Sequestrate oltre 16 tonnellate di prodotti alimentari. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Maggio 2026

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