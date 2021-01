Servizio Civile, bando per 54 giovani volontari nella rete di imprese Oltre

Sono 54 i posti disponibili per i giovani volontari che saranno accolti nella rete di imprese Oltre, grazie ai due programmi presentati a valere sul bando del Servizio Civile Universale che vedono il Comune di Cerignola in qualità di ente titolare. Un’importante opportunità di crescita e di formazione per i ragazzi tra i 18 ed i 28 anni di età che potranno quindi misurarsi in vari ambiti in cui opera la rete di imprese, in particolare quelli dell’area dell’Assistenza e dell’Educazione. A beneficiare del supporto dei 54 volontari dello SCU saranno le cooperative sociali Medtraining ed Ortovolante, nelle quali saranno distribuiti i giovani che saranno selezionati attraverso i bandi di partecipazione scaricabili sui siti www.medtraining.it/serviziocivile e www.comune.cerignola.fg.it in cui sono indicati tutti i requisiti necessari. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande vanno presentate entro le ore 14.00 dell’ 8 febbraio 2021.Il primo programma denominato “In rete per l’assistenza” copre, con i suoi progetti, l’intera popolazione del territorio: anziani, minori, migranti, persone con disabilità e problematiche sociali. In particolare, i progetti ricadono in tutte le aree della provincia di Foggia, cioè Monti Dauni, Tavoliere e Gargano. I Comuni coinvolti sono quelli di: Foggia, Candela, Rocchetta Sant’Antonio, Orsara di Puglia, Poggio Imperiale, Apricena, Serracapriola, San Marco La Catola. Il secondo programma “Camminiamo insieme” interesserà, invece, il solo comune di Foggia, e consentirà ai giovani volontari di avvicinarsi ai servizi specialistici finalizzati all’orientamento, alla formazione, alla ricerca attiva del lavoro.

