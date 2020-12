Non si possono escludere controindicazioni ai vaccini anti Covid 19 e i tempi non sono maturi. Lo dice in questa lunga ed articolata intervista al Quotidiano il celebre e noto virologo prof. Giulio Tarro, allievo di Sebin.

Il vaccino Anti-covid è del tutto sicuro o ci possono essere delle controindicazioni?

“A mio avviso ci potrebbero essere delle controindicazioni. I tempi non sono maturi. Abbiamo da poco imparato a conoscere il Virus e ci sono ancora dubbi scientifici su alcuni aspetti. Una cosa per me è sicura, lo ripeto da marzo, ilCovid19 potrebbe sparire completamente come la prima SARS, ricomparire come la MERS, ma in maniera localizzata o cosa più probabile – cosa che è accaduta – diventare stagionale, come è stato ed è per l’Aviaria che è ricomparsa in Giappone proprio in questi giorni. Per questo serve una cura farmacologica più che un vaccino.

Il Virus è mutevole, ormai anche la comunità scientifica è arrivata a questa conclusione. Lo dico da mesi e inizialmente non sono stato ascoltato. Alla mutevolezza del virus, che giustifica le mie contestate affermazioni sulla non opportunità del ricorso al vaccino, è necessario affiancare un concetto vitale, ossia quello dell’immunità cellulare.

Messe da parte queste iniziali considerazioni,bisogna sapere che questo vaccino, che secondo molti sarebbe pronto per la messa in circolazione a breve in Italia, trarrebbe origine, almeno dalle informazioni ricevute finora (davvero poche, troppo poche per essere sicuri) da un acido nucleico che dovrebbe essere indotto a produrre direttamente gli anticorpi contro il virus. Ma il procedimento ricalca grosso modo le stesse tecniche che negli anni passati hanno portato a respingere gli Ogm nell’ambito floreale. Si tratterebbe infatti di acidi nucleici che vengono utilizzati nel nostro sistema genetico in modo non ordinario. Una cosa mai vista nel campo della produzione vaccinale se così fosse. Per un Virus, tra l’altro, non molto diverso da alti.

Non sappiamo dunque se potrà influire o meno sul nostro genoma prima della messa in circolazione, potremo saperlo non prima di quattro o cinque anni, quindi non è possibile nemmeno escludere che possa avere effetti collaterali sulle nostre reti genetiche, come molti virologi e colleghi pensanti hanno anticipato. Potremmo anche subire un’alterazione genetica tale da scompaginare l’intero sistema immunitario, trasformando in pericolosi killer dei normalissimi virus con cui conviviamo tranquillamente? Nulla è escludibile. Purtroppo, i tempi non sono maturi.

Nell’affrontare le epidemie, o pandemie che dir si voglia, servono due cose: competenza e ordine, soprattutto nelle vaccinazioni. La soluzione per me non sarà nel vaccino. Per un vaccino efficace e “privo di rischi” ci vogliono “almeno diciotto mesi”.

Il vaccino, per principio, è un metodo di prevenzione e ora non c’è nulla da prevenire dato che piano piano la popolazione si sta immunizzando grazie al sistema immunitario e al contatto costante con il Virus.

Ho solo una speranza, dato che i miei appelli sono inascoltati. Spero che questo vaccino non crei problemi. Tra qualche mese ne saremo definitivamente fuori. La popolazione viaggia verso l’immunità di gregge. Con l’arrivo della primavera/estate il Virus non dovrebbe più creare grossi problemi. Già nella scorsa estate i numeri erano rientrati. Le riaperture estive delle frontiere ci hanno catapultato nuovamente nell’emergenza, anche per ritardi considerevoli del nostro sistema sanitario”.

Lo possono fare tutti?

“Assodato che andrebbero analizzati ulteriori aspetti, lo sconsiglierei sui bambini, ovvero i soggetti che possono affrontare la malattia con le maggiori possibilità di successo come è stato dimostrato. Nei bambini e nei più giovani le probabilità di superare positivamente il virus sono le stesse del vaccino. Altro discorso riguarda gli anziani, ma qui dipende molto dal soggetto che ci troveremo di fronte. Vorrei avere più dati a mia disposizione su questi innumerevoli vaccini esistenti e a breve a disposizione di tutti”.

Cosa pensa di questo arrivo quasi contemporaneo al vaccino?

“Le case farmaceutiche hanno deciso di cavalcare l’onda, come biasimarli? Mi sarei concentrato sulla sperimentazione di nuovi farmaci, traendo spunto da quelli che davano risultati contro il Covid-19”.

Meglio perfezionare le terapie dunque?

“Assolutamente, si è fatto sempre così. Purtroppo, questa volta si è agito diversamente e i risultati sono stati disastrosi…”

Come si cura in casa il covid?

“Il medico è una figura importante. Ogni azione deve essere intrapresa di concerto con il medico di base. Sicuramente l’alimentazione – in generale e quindi non solo contro il Coronavirus – è fondamentale. Ricorrerei alle vitamine qualora in carenza. Sicuramente bisogna tenere sotto controllo i parametri di Vitamina C, Vitamina B e soprattutto Vitamina D. Evitare il fumo che è sempre nocivo e in questo caso può creare complicanze serie.

Vi è una terapia per la forma iniziale di presentazione della malattia basata sull’ossiclorochinae sull’azitromicina, vi sono poi degli antivirali come il Remdesivir, usato già per l’Ebola, il Fapilavir (avigan), dal 2014 prodotto in Giappone, e l’Ivermectin, usato già in Australia per la Dengue e la Zika. Infine, è assodata l’importanza dell’eparinae dei suoi derivati insieme al cortisone, in particolare ildesametazone, per il problema della tromboembolia dei piccoli vasi degli organi vitali ed infine la sieroterapiacon gli anticorpi specifici dei guariti.

La malattia – se si abbandonano i campanilismi e la voglia di protagonismo unita al voler contraddire l’ovvio – è dunque curabile. Se solo si fosse investito di più nella sanità in questi anni…”

Bruno Volpe

