“Serve un secondo Tribunale su Gargano”

“Serve un secondo Tribunale pienamente autonomo e adeguatamente strutturato, da collocare sul Gargano”. A sostenerlo è l’associazione avvocati penalisti di Capitanata, guidata dal presidente Oreste Di Giuseppe, che “esprime piena e convinta adesione alle considerazioni svolte dal procuratore della Repubblica di Foggia Enrico Infante nell’audizione resa il 21 luglio 2026 innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame della riforma della geografia giudiziaria. “La proposta – si legge nella nota – non è quella della semplice riapertura delle sezioni distaccate soppresse, delle quali sono stati anzi evidenziare le criticità, bensì quella di un secondo tribunale pienamente autonomo e adeguatamente strutturato, da collocare sul Gargano. È un’impostazione che questa Associazione fa propria senza riserve: la moltiplicazione di presidi sottodimensionati non produce prossimità, ma fragilità. Si creano infatti uffici privi di massa critica, di specializzazione e di continuità organizzativa, e dunque incapaci di reggere il contenzioso che questo territorio esprime”. L’associazione sottolinea anche che “a parità sostanziale di popolazione ea fronte di analoghe complessità orografiche e viarie, la Basilicata dispone di tre tribunali e di una corte d’appello, mentre la Capitanata di un solo tribunale. Per non parlare del Molise e dell’Abruzzo. Inoltre, per raggiungere Foggia da Peschici o da Serracapriola occorre almeno un’ora e mezza. Si auspica la ricostituzione di un secondo tribunale di Capitanata e della relativa procura della Repubblica, oltre che di una sezione distaccata della corte di appello, come avviene già da anni a Taranto e come, del resto, accade a Foggia per la giustizia tributaria”.



Pubblicato il 24 Luglio 2026