Serie di terremoti colpisce il Guatemala: danni e feriti

(Adnkronos) –

Una serie di terremoti ha colpito il Guatemala, spingendo le autorità a chiedere ai residenti di evacuare gli edifici in caso di ulteriori scosse di assestamento. La sequenza è iniziata ieri, mercoledì 8 luglio, alle 15:11 ora locale con un terremoto di magnitudo 4.8 a sud-ovest di Città del Guatemala. Circa 30 minuti dopo, un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la stessa area, secondo l'U.S. Geological Survey (USGS). Quasi 40 scosse di assestamento sono seguite, tra cui un'altra magnitudine 4.8 circa 15 minuti dopo quella principale. Gli epicentri si sono registrati vicino alla città di Amatitlan, a circa 4.7 km da Città del Guatemala, a una profondità fino a 10 km. In una conferenza stampa, il presidente Bernardo Arévalo ha detto che cinque persone sono state sepolte da terra e frane. Due sono stati salvati e ricoverati in ospedale. Altri tre individui sono stati curati sul posto. Le immagini diffuse dai media locali hanno mostrato che alcuni edifici hanno subito danni. L'agenzia nazionale di risposta alle catastrofi ha raccomandato alla popolazione di evacuare gli edifici pubblici e privati ​​a scopo precauzionale.



Pubblicato il 9 Luglio 2025