Terremoto in Puglia con una serie di scosse in provincia di Foggia, con epicentro la Costa Garganica. La più forte, secondo l’Ingv, è stata di magnitudo 4.7 alle 20.37. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo e Molise e Basilicata. “Nessuna segnalazione di danni né richieste di soccorso sono giunte al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco” scrivono su X i vigili del fuoco. I l presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano conferma che al momento non sarebbero stati registrati danni o richieste di soccorso . “Molto spavento nei Comuni dal Fortore a Peschici ma, al momento, non si segnalano altri fenomeni o danni” scrive in un post su Facebook il sindaco di Sannicandro garganico, in provincia di Foggia, Matteo Vocale. “L’epicentro a meno di un miglio a Nord della località Scampamorte, nelle acque del territorio di Lesina, a una profondità di 9 chilometri”.Nel foggiano sono state registrate altre scosse nella serata: una di magnitudo 2.9 alle 20.42 e una di magnitudo compresa tra 3.5 e 4 alle 21.



Pubblicato il 14 Marzo 2025