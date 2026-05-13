Serie di furti notturni nei bar, in manette un 28enne di San Nicandro Garganico
I carabinieri della stazione di Ischitella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 28enne originario di San Nicandro Garganico, accusato di furto aggravato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono state avviate dai carabinieri in seguito a una serie di furti messi a segno in orario notturno, alla fine del 2025, ai danni di alcuni esercizi commerciali del centro cittadino. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma il giovane, nello scorso mese di novembre, si e’ introdotto, mediante effrazione della porta d’ingresso, all’interno dei locali di un bar di Ischitella, impossessandosi del denaro contante custodito nei registratori di cassa. L’indagato – attualmente ristretto presso il carcere di Foggia per altra causa – dovra’ rispondere dell’accusa di furto aggravato.
Pubblicato il 13 Maggio 2026