Serie A, probabili formazioni: Gimenez ancora titolare, Vlahovic e Dybala out

(Adnkronos) – Dopo gli impegni europei, la Serie A è pronta a tornare in campo. Ad aprire la 26esima giornata di campionato sarà l'anticipo di venerdì 21 febbraio tra Lecce e Udinese. Sabato 22 toccherà invece al Bologna, impegnato nella trasferta di Parma, e alla Lazio, che volerà a Venezia. Alle 18 sarà il turno del Milan, fresco di eliminazione in Champions League, di scena a Torino contro i granata di Vanoli, mentre l'Inter ospiterà alle 20.45 il Genoa a San Siro. Domenica 23 febbraio il Napoli sarà impegnato a Como nel lunch match delle 12.30. La Fiorentina affronterà l'Hellas a Verona, l'Atalanta affronterà la trasferta di Empoli, mentre la Juventus sarà di scena a Cagliari alle 20.45. La giornata si chiuderà con il monday night tra Roma e Monza. Tutte le probabili formazioni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

Udinese (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro. All. Italiano

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zampano, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zerbin; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti; Cornet, Pinamonti, Messias. All. Vieira

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Lukaku, Raspadori. All. Conte

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Lazovic; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Zaniolo; Kean. All. Palladino

Empoli (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. All. D'Aversa

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. All. Nesta —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Febbraio 2025