Attualità

Serie A, oggi Verona-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i giallorossi affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi nell'ultima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, quarta in classifica (con 70 punti, come il Milan terzo) dovrà agguantare i tre punti per assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco orario, probabili formazioni, dove vedere la partita in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Verona-Roma, in campo stasera alle 20:45:  
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Harroui, Bernede, Frese; Bowie, Suslov. All. Sammarco 
ROMA (3-4-2-1):Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini La partita tra Roma e Verona sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

19 minuti fa

Fuori dal coro, oggi 24 maggio: intervista esclusiva a Nathan, padre della ‘famiglia nel bosco’﻿

19 minuti fa

Giro d’Italia, oggi 15esima tappa: orario, percorso e dove vederla

20 minuti fa

Roland Garros al via: dagli azzurri a Djokovic, i match di oggi e dove vederli

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio