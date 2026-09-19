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Serie A, oggi Venezia-Lazio – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 19 settembre, i biancocelesti affrontano il Venezia. La squadra di Gennaro Gattuso, reduce dal pareggio per 2-2 in casa contro il Milan, fa visita ai lagunari, battuti per 4-2 al 'Penzo' dalla Fiorentina nell'ultimo turno di campionato. Calcio d'inizio alle 20:45. Dove vedere Venezia-Lazio? La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, ma anche su Sky Sport Calcio. Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn. Dopo la sosta nazionali, la Lazio ospiterà il Monza all'Olimpico, domenica 11 ottobre alle 15. Il Venezia tornerà in campo lunedì 12 ottobre alle 18:30, in trasferta contro l'Atalanta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Settembre 2026

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