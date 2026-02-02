Attualità

Serie A, oggi Udinese-Roma – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 2 febbraio, i giallorossi sfidano l'Udinese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Panathinaikos in Europa League, valso comunque la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, mentre in campionato ha pareggiato contro il Milan 1-1. L'Udinese di Runjaic invece ha vinto per 3-1 contro l'Hellas Verona al Bentegodi. Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà il Cagliari, mentre l'Udinese farà visita al Lecce. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Audero dopo essere stato colpito dal petardo: “Poteva andare molto peggio”

10 minuti fa

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calano

16 minuti fa

Milano-Cortina, Mattarella: “Olimpiadi evento universale, chiediamo rispetto tregua olimpica”

24 minuti fa

Pedopornografia, due arresti e 4 indagati: c’è anche un ex consigliere comunale di Brescia

32 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio