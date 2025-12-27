Attualità

Serie A, oggi Udinese-Lazio – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
La Lazio scende in campo in Serie A. I biancocelesti affrontano oggi, sabato 27 dicembre, l'Udinese – in diretta tv e streaming – in trasferta al Bluenergy Stadium nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 dell'Olimpico contro la Cremonese, mentre quella di Runjaic è stata battuta al Franchi dalla Fiorentina con un netto 5-1. Nel prossimo turno di campionato la Lazio ospiterà il Napoli all'Olimpico, mentre l'Udinese affronterà la trasferta contro il Como.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Fentanyl, ministero della Salute pubblica circolare: il decalogo per le farmacie

9 minuti fa

Saldi invernali 2026, dalla Lombardia al Lazio: quando iniziano

40 minuti fa

Da ‘Cesare’ di Alberto Angela all’Atlante Geopolitico 2025 di Treccani, le novità in libreria

53 minuti fa

Taiwan, terremoto di magnitudo 6,7: avvertito anche su isole Giappone

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio