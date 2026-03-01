Attualità

Serie A, oggi Torino-Lazio – Diretta

(Adnkronos) – La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i biancocelesti sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari in trasferta, mentre i granata di D'Aversa, succeduto a Baroni sulla panchina torinese, è stato battuto 3-0 dal Genoa. Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Sassuolo all'Olimpico mentre il Torino volerà a Napoli.  
Pubblicato il 1 Marzo 2026

