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Serie A, oggi sorteggio calendario 2026-27: orario, criteri e dove vederlo

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(Adnkronos) – Prende forma la Serie A 2026-27. Oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:30 sarà sorteggiato il calendario della prossima stagione del campionato italiano. In vista del grande appuntamento, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato i criteri con cui verranno definiti tutti gli accoppiamenti per le 38 giornate del torneo, che inizierà nel weekend del 22-23 agosto 2026. 
Ma quali saranno i criteri per definire il calendario della prossima stagione di Serie A?
 Intanto, a partire dalla stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. 
Il primo criterio è l'asimmetria: la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Il secondo è quello delle 8 giornate: devono esserci almeno 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del campionato. I derby verranno poi calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9). C'è poi un discorso relativo alle coppe. Le squadre partecipanti alla Champions League non affronteranno club partecipanti all'Europa League e alla Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di competizioni Uefa “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti all'Europa League. Inoltre, è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juve-Torino. Il sorteggio del calendario della prossima Serie A sarà visibile in diretta tv su Mediaset, Sky Sport e Sportitalia, ma anche in streaming su Dazn, NOW e SkyGo. Inoltre, sarà trasmesso in diretta anche sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito web e Radio Tv Serie A).  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Giugno 2026

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