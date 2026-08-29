Attualità

Serie A, oggi Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Dopo il successo del Milan contro il Venezia, nell'anticipo del venerdì, si giocano alle 18:30 di oggi, sabato 29 agosto, altre tre partite della seconda giornata di campionato: Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. I neroverdi e i granata arrivano dai ko contro Atalanta e Milan, mentre i viola e la squadra di Alvini hanno perso all'esordio contro Roma e Juventus. Per i brianzoli, sconfitta al debutto contro l'Inter, mentre l'Udinese è reduce dal pari contro il Como.  
Dove vedere le partite di oggi alle 18:30? Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese saranno visibili in diretta su Dazn.  Il sabato di campionato si chiuderà con Juve-Parma, in campo alle 20:45. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trovato senza vita nel Po il 16enne che si era allontanato da casa

7 minuti fa

Clamoroso alla Vuelta, Pogacar cade e si ritira

47 minuti fa

È morto Franco Fontana, chi era il fotografo maestro del colore: aveva 92 anni

2 ore fa

Nepal, Patrizia Marziale e Luca Barachini i turisti italo-svizzeri dispersi. Il post social: “Chiedimi se sono felice”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio