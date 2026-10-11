Attualità

Serie A, oggi Sassuolo-Milan – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i rossoneri affrontano il Sassuolo al Mapei Stadium nella sesta giornata di campionato. La squadra di Amorim, quinta in classifica, aveva battuto il Lecce 3-0 nell'ultima gara prima della sosta nazionali. Per i neroverdi, era invece arrivato un ko contro il Monza. Calcio d'inizio alle 18. 
Dove vedere Sassuolo-Milan? La partita è disponibile in diretta su Dazn, ma anche sui canali di Sky Sport. Gara visibile inoltre in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn. Nella prossima giornata di Serie A, il Sassuolo sarà impegnato in trasferta allo Stirpe contro il Frosinone, venerdì 16 ottobre alle 20:45. Il Milan ospiterà invece l'Atalanta a San Siro, domenica 18 ottobre alle 18.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Urzulei, speleologo bloccato in una grotta dopo una frana: soccorsi in azione

33 minuti fa

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “Diventeremo genitori di un maschietto”

34 minuti fa

Sassuolo-Milan, lacrime per Gabbia e cambio forzato: cos’è successo

39 minuti fa

Selvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando: “Non mi manca fare la giudice, al Grande Fratello sono giudice supremo”

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio