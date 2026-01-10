Attualità

Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 gennaio, i giallorossi ospitano il Sassuolo all'Olimpico nel 20esimo turno di campionato. La squadra di Gasperini, quinta in classifica, arriva dal successo in trasferta contro il Lecce, mentre gli uomini di Grosso (undicesimi) arrivano dal ko dell'ultimo turno contro la Juventus al Mapei Stadium. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Roma-Sassuolo, in campo oggi alle 18: 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini 
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso Roma-Sassuolo sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Raffaella Fico oggi a Verissimo, il dramma per la perdita del bambino

11 minuti fa

Atalanta-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

12 minuti fa

Venezuela, Rodriguez conferma negoziati su ambasciate: “Per ribadire condanna agli Usa”

15 minuti fa

Sinner-Alcaraz, esibizione show a Seul – Diretta

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio