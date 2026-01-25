Attualità

Serie A, oggi Roma-Milan – Diretta

(Adnkronos) – Sfida d'alta classifica nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan – in diretta tv e streaming – all'Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Pisilli, nella partita d'Europa League contro lo Stoccarda, mentre quella rossonera ha battuto il Lecce 1-0 in campionato grazie al gol di Fullkrug. Nel prossimo turno di Serie A, la Roma sfiderà l'Udinese in trasferta mentre il Milan volerà a Bologna.  
Pubblicato il 25 Gennaio 2026

