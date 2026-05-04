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Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

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(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i giallorossi ospitano la Fiorentina allo stadio Olimpico nel monday night della 35esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia di punti pesanti per continuare a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League, mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere al sicuro il discorso salvezza. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, in campo stasera alle 20:45:  
ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini 
FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli 
Roma-Fiorentina sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali 202, 214 e 251 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e NOW, oltre che sull'app di Dazn.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Maggio 2026

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