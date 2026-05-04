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Serie A, oggi Roma-Fiorentina – Diretta

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(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i giallorossi ospitano la Fiorentina – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico nel monday night della 35esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia di punti pesanti per continuare a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League, mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere al sicuro il discorso salvezza.   Nella prossima giornata di Serie A, la Roma volerà a Parma mentre la Fiorentina ospiterà il Genoa.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Maggio 2026

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