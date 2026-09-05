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Serie A, oggi Roma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Big match all'Olimpico. Oggi, sabato 5 settembre, la Roma sfida l'Atalanta – in diretta tv e streaming – nella terza giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini sono reduci da un inizio di stagione perfetto, con due vittorie in altrettante partite, entrambe per 4-0, contro Fiorentina e Lecce, così come la Dea di Sarri, subentrato a Palladino dopo aver lasciato la Lazio, che ha battuto il Sassuolo all'esordio per 2-1 e poi il Bologna per 1-0.  La sfida tra Roma e Atalanta è in programma oggi, sabato 5 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Roma (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Mora; Dybala, Malen. All. Gasperini 
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossonou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri  Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Settembre 2026

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