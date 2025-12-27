Attualità

Serie A, oggi Pisa-Juventus – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, sabato 27 dicembre, il Pisa – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria nel big match contro la Roma, battuta 1-0 all'Allianz Stadium, mentre quella di Gilardino ha agguantato un pareggio in extremis a Cagliari nell'ultimo turno, in un match terminato 2-2. Nel prossimo turno di Serie A la Juventus ospiterà il Lecce, mentre il Pisa sfiderà il Genoa al Ferraris.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Marusic cade in area, Gila tocca di mano: rigori ‘fantasma’ in Udinese-Lazio?

11 minuti fa

Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale

12 minuti fa

Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave

17 minuti fa

Putin: “Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici”

27 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio