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Serie A, oggi Parma-Roma – Diretta

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(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell'ultimo turno, che gli ha permesso di avvicinare il quarto posto occupato dalla Juventus, ora distante un solo punto. Quella di Cuesta invece, già salva, ha perso 2-0 con l'Inter a San Siro, nella partita che ha assegnato il 21esimo scudetto ai nerazzurri.  Nel prossimo turno di Serie A la Roma è attesa dal derby con la Lazio, mentre il Parma volerà a Como.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Maggio 2026

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