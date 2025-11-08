Serie A, oggi Parma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Attualità

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 8 novembre, i rossoneri affrontano il Parma in trasferta al Tardini, nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti per dare continuità al successo contro la Roma e non perdere di vista il Napoli capolista. Per i gialloblù, in palio punti importanti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Parma-Milan, in campo oggi alle 20.45:  
Parma (4-3-1-2) Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Hernani, Sorensen, Keita; Bernabé; Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta. 
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri. 
Parma-Milan sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, su Sky Go e Now.  
Pubblicato il 8 Novembre 2025

