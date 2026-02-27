Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A con l'anticipo della 27esima giornata di campionato. Oggi, venerdì 27 febbraio, al Tardini si affrontano Parma e Cagliari in una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. I gialloblù arrivano dal successo in trasferta contro il Milan, mentre i sardi hanno pareggiato contro la Lazio nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Parma-Cagliari, in campo alle 20:45:

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane La partita di campionato tra Parma e Cagliari sarà visibile in diretta su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.

