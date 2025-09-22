Attualità

Serie A, oggi Napoli-Pisa – La partita in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Napoli-Pisa chiude la quarta giornata di Serie A. Oggi, lunedì 22 settembre, i campioni d'Italia affrontano la squadra di Alberto Gilardino al Maradona per superare la Juve e tornare in testa alla classifica. Gli azzurri arrivano da tre successi nelle prime tre partite di campionato, mentre i toscani hanno conquistato solo un punto alla prima giornata, contro l'Atalanta. Calcio d'inizio alle 20:45. 
Dove vedere Napoli-Pisa? La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno, ma sarà visibile anche su Dazn. In streaming su Sky Go, NOW e sull'app di Dazn. Nella prossima giornata di campionato, il Napoli se la vedrà con il Milan a San Siro. Per il Pisa, derby toscano contro la Fiorentina all'Arena Garibaldi.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Monica Bellucci, le prime parole dopo rottura con Tim Burton: “Avrà sempre un posto nel mio cuore”

24 minuti fa

Warren Buffet fuori da Byd: come, dove e perché investe ‘l’oracolo di Omaha’

2 ore fa

Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia

2 ore fa

‘Giorge Meloni’ diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio