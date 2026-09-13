Serie A, oggi Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 13 settembre, gli azzurri ospitano il Bologna al Maradona nella quarta giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce da tre sconfitte consecutive, in A con Como e Inter e in Champions con l'Arsenal, mentre gli emiliani hanno pareggiato nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Ecco orario, probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Bologna, in campo alle 18:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Spinazzola; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco La partita tra Napoli e Bologna sarà visibile su Dazn, ma anche sui canali di sky Sport. Sfida disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

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Pubblicato il 13 Settembre 2026