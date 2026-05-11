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Serie A, oggi Napoli-Bologna – La partita in diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, lunedì 11 maggio, il club azzurro sfida il Bologna nel monday night della 36esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como in trasferta, mentre i rossoblù di Italiano hanno impattato con lo stesso risultato al Dall'Ara contro il Cagliari. Calcio d'inizio alle 20:45 
Dove vedere Napoli-Bologna? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn. Nella prossima giornata di campionato, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Pisa, domenica 17 maggio alle 15. Alla stessa ora si giocherà Atalanta-Bologna. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Maggio 2026

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