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Serie A, oggi Monza-Napoli – Diretta

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(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, gli azzurri sfidano il Monza – in diretta tv e streaming – in trasferta nella nona giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio show contro la Roma per 3-3 al Maradona, mentre quella di Juric ha perso contro il Torino in trasferta per 3-2. 

Nel prossimo turno di campionato il Napoli farà visita alla Juventus mentre il Monza giocherà a Bologna.  

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Pubblicato il 28 Ottobre 2026

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