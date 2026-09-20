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Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – Torna in campo il Milan in Serie A. Oggi, domenica 19 settembre, i rossoneri ospitano il Lecce a San Siro nel posticipo della quinta giornata di campionato. La squadra di Amorim arriva dal pareggio contro la Lazio e dal ko in Europa League contro il Benfica, mentre i salentini hanno battuto il Monza al Via del Mare nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, in campo alle 20:45:  
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos. All Amorim 
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco Milan-Lecce sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Settembre 2026

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