Attualità

Serie A, oggi Milan-Genoa – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, i rossoneri affrontano il Genoa a San Siro nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell'ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell'ultima partita.  Nel prossimo turno di campionato il Milan volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina, mentre il Genoa ospiterà il Cagliari.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

A 78 anni prende l’undicesima laurea, il super studente non si ferma

4 minuti fa

Referendum giustizia, Marattin: “Data non mi appassiona, importante buona campagna”

9 minuti fa

Mauro Repetto: “Reunion con Max Pezzali? Pronto, sul palco o in birreria”

1 ora fa

Venezuela rilascerà prigionieri politici: “Fuori anche cittadini stranieri”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio