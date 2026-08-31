Attualità

Serie A, oggi Lecce-Roma – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 31 agosto, i giallorossi affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, che dal mercato ha appena accolto Balerdi in difesa e De Roon a centrocampo, arriva dalla netta vittoria contro la Fiorentina all'esordio, battuta per 4-0 all'Olimpico con tripletta di Malen, su triplo assist di Dybala, e poker firmato Pisilli.  Nella prossima giornata di Serie A la Roma sfida l'Atalanta all'Olimpico, mentre il Lecce se la vedrà con il Monza in casa.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Una pensione da 2mila euro, ma girano il mondo: “Facciamo tre viaggi l’anno”

13 minuti fa

Legge elettorale, emendamento centrodestra su preferenze. Maggioranza in ordine sparso su ballottaggio

20 minuti fa

Venezia 83, a Irina Shayk il Filming Italy Venice International Award

25 minuti fa

Milano, 27enne precipita da palazzina Mediaset a Cologno Monzese: è gravissima

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio