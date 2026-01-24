Attualità

Serie A, oggi Lecce-Lazio – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 24 gennaio, i biancocelesti affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – in trasferta in uno degli anticipi della 22esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 28 punti, arriva dalla brutta sconfitta contro il Como. Gli uomini di Di Francesco, terzultimi a quota 17, sono invece reduci dalla sconfitta contro il Milan. Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Genoa, mentre il Lecce volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Afghanistan, Meloni: “Stupore per parole Trump su soldati Nato, non sono accettabili”

3 minuti fa

Anguillara, i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa

17 minuti fa

Alessandra Martines, la lotta della figlia contro il tumore: “La paura era sempre presente”

58 minuti fa

Intelligenza artificiale, Papa: “Non è un’amica o un oracolo, attenzione a chatbot troppo affettuosi”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio